Al Bano sulla nave scuola Amerigo Vespucci a Taranto: a sorpresa intona la celebre canzone «Nel Sole»

Nelle immagini, la visita di Al Bano Carrisi sulla nave scuola della Marina militare «Amerigo Vespucci» in sosta a Taranto in occasione della settima tappa del Tour Mediterraneo. Il cantante è stato accolto al «Villaggio IN Italia» allestito al Castello Aragonese: a riceverlo il commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, e Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi (società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa). A bordo, Al Bano ha incontrato il capitano di vascello Giuseppe Lai, comandante dell’Amerigo Vespucci. Il cantante si è fermato con i numerosi fan in visita per scattare selfie e, a sorpresa, ha intonato la sua celebre canzone «Nel Sole».

