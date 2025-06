Al Pacino in visita da Papa Leone XIV in Vaticano: è la prima star di Hollywood ricevuta in udienza

Video dalla rete

Nelle immagini, la visita di Al Pacino a Papa Leone XIV. L’attore americano ha incontrato il Pontefice lunedì 16 giugno in vaticano, diventando così la prima star di Hollywood ricevuta in udienza. Pacino – ha riferito il suo produttore – è apparso visibilmente commosso e ha descritto questo incontro come «uno dei momenti più importanti e toccanti della sua vita».

