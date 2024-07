Alaska, l’orso nuota pacificamente vicino ai barcaioli: la scena molto condivisa sul web

Video dalla rete

Lo scorso 5 luglio durante una battuta di pesca a Kenai, in Alaska, un uomo di nome Josh Aynes ha ripreso una scena curiosa: un orso che nuota beatamente nel laghetto, in mezzo alle barche dei pescatori, senza dare segni di preoccupazione o di agitazione per la vicinanza di quegli esseri umani sconosciuti.

Aynes ha pubblicato il video su TikTok e ha scherzato proprio sulla tranquillità dell’orso: «Sta solo cercando di essere uno dei ragazzi che pescano», ha scritto come didascalia. Il video ha riscosso molto successo su TikTok, collezionando quasi 270mila visualizzazioni fino a questo momento. (Storyful)

