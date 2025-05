Albania, il primo ministro Edi Rama accoglie Giorgia Meloni in ginocchio: il video

Video dalla rete

(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva a Tirana per partecipare al sesto vertice della Comunità politica europea (Cpe) che si svolge nel cuore della città, in Piazza Skanderbeg. La premier è stata accolta, così come gli altri leader, dal primo ministro albanese Edi Rama, il quale si è inginocchiato al suo arrivo. Il summit riunisce 52 leader europei, tra capi di Stato o di Governo insieme ai capi delle principali istituzioni europee e internazionali. La premier ha risposto imbarazzata: «Edi, dai no!» «Lo fa solo per sembrare alto quanto me», ha spiegato poi in inglese Meloni a giornalisti e fotografi.