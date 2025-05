Alberto Stasi e Stefania Cappa intercettati in caserma dopo l’omicido di Chiara Poggi: «Forse una rapina», a «Chi l’ha visto?» il nuovo video inedito

Video dalla rete

Alberto Stasi e Stefania Cappa intercettati in caserma quattro giorni dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Il nuovo video inedito è stato mandato in onda dalla trasmissione «Chi l’ha visto?« il 21 maggio. ​​Nelle video si sentono i due giovani che parlando dei furti avvenuti in passato in casa Poggi. Stasi cita un episodio in cui avrebbero anche rubato del formaggio dal frigorifero, mentre Cappa aggiunge:«Qualcuno ha studiato la situazione, ha visto che era in casa da sola e ha deciso di rapinare, punto»

