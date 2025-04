Alberto Stasi ottiene la semilibertà: ecco come cambierà la sua vita da oggi

Video dalla rete

(LaPresse) Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso la semi libertà ad Alberto Stasi. Il giovane, condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi uccisa a Garlasco nel 2007, adesso potrà passare buona parte della giornata fuori dal carcere e uscire non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale. Ma la sera dovrà tornare nel carcere di Bollate. A Stasi mancano poco più di quattro anni per finire di scontare la pena. Nei prossimi mesi potrà anche chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi è detenuto dal dicembre 2015. «Siamo contenti e soddisfatti» è il commento di Giada Bocellari, una dei legali di Stasi.

