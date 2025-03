Video dalla rete

Nel panorama di Aleppo, la seconda città della Siria, le prove che non ti aspetti del collasso dello Stato siriano dopo anni di guerra civile e sanzioni. Guardate bene e scoprirete che quello che per noi significa una scelta ecologica per migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente qui è lotta per la sopravvivenza, contro il buio e la paura.

