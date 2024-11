Alessandro Basciano rilasciato: «Secondo voi perché il giudice mi ha mandato subito a casa?»

Video dalla rete

«L’ho sempre protetta in quanto mamma della mia bambina. Ho perdonato tutto, sono stato zitto fino ad adesso e mi sono fatto pure il carcere a gratis, ma mi sono rotto». Lo ha detto ai cronisti che lo attendevano fuori dal carcere di San Vittore, Alessandro Basciano, l’influencer e deejay 35enne, accusato di stalking dalla ex Sophie Codegoni. Per l’influencer se la gip Anna Magelli, dopo l’interrogatorio in carcere di questa mattina, «all’istante mi ha mandato a casa è perché non sussiste alcun tipo di reato».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA