Alessandro Piperno e i lussi sfrenati di Vladimir Nabokov

Alessandro Piperno per il Festival della Bellezza ha raccontato a Villa Medici a Roma «I lussi sfrenati di Vladimir Nabokov», tra cui «i piaceri più intensi che l’uomo conosca: scrivere e cacciare farfalle».Lo scrittore ha tratteggiato l’elegante personalità dell’autore di «Lolita» affascinando il pubblico.L’appuntamento è stato realizzato in collaborazione con Villa Medici – Accademia di Francia a Roma.Il Festival della Bellezza va in scena fino a ottobre in 27 luoghi d’arte simbolo della tradizione culturale italiana dal VI secolo a.C. al ‘900. Prossimi appuntamenti al Castello Sforzesco di Milano dal 23 al 26 giugno.Tra gli eventi della stagione il concerto di Patti Smith a Piazza San Marco a Venezia il 7 luglio e Paolo Sorrentino al Tempio di Hera a Selinunte il 25 agosto.

