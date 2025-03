Alessia Marcuzzi, lo sfogo dopo Sanremo: «Non ero né drogata né ubriaca. Mai neppure fumato in vita mia»

Video dalla rete

Lo sfogo di Alessia Marcuzzi a ‘Domenica In’ dopo le critiche ricevute a ‘Sanremo 2025: «Ad un certo punto, la cosa che mi hanno detto sul web, era abbastanza prepotente, la frase che dicevano è che sembravo drogata, cioè tutti dicevano ‘è drogata, è drogata’. Allora, lo voglio dire, visto che siamo qua… la verità è che io non ho mai fumato in vita mia, non so aspirare fumo, non mi sono mai drogata, quindi sfido chiunque a dirmi il contrario… ogni tanto sul web, anche all’Isola dei Famosi, succedeva che dicevano questa cosa, con termini così forti, questa è l’unica cosa che mi dispiace, le critiche le accetto tutte perchè può capitare una serata buona, una serata in cui uno magari non si sente a proprio agio e non va bene, però mia figlia ha tredici anni e comunque le cose le legge, quando leggono drogata, tanto tanto, ubriacona, quello mi dispiace perchè non è la verità!»

