Alex Consani è la modella dell’anno: chi è la prima donna transgender a vincere il premio

È andato ad Alex Consani il riconoscimento come Modella dell’Anno assegnato ai Fashion Awards 2024. È la prima donna trasgender a ricevere questo premio che segna una svolta nel mondo della moda. Californiana, 21 anni, Consani è nota per avere capelli e sopracciglia decolorati ed essere una voce nota della Gen Z, tanto da aver guadagnato su TikTok fino a 4 milioni di follower. A 12 anni ha espresso la sua volontà di cambiare sesso e poi ha seguito la sua ‘vocazione’ di lavorare nel mondo della moda.Nel 2019 ha firmato con l’agenzia IMG Models, nel 2021 ha debuttato in passerella per Tom Ford e, nell’ottobre 2023, ha letteralmente fatto la storia sfilando insieme a Valentina Sampaio, altra modella transgender, nell’iconico Victoria’s Secret Fashion Show.

