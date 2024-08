Alice D’Amato, oro alla trave: «Papà da lassù mi ha aiutata a vincere»

Video dalla rete

Alice D’amato, 21 anni di Genova, ha scritto una pagina di storia dello sport italiano vincendo l’0ro alla trave. Lo ha fatto anche per la gemella Asia, che doveva essere a Parigi ma che per la terza volta si è rotta il crociato. La dedica è per il padre, scomparso due anni fa per un cancro: “Da lassù mi ha aiutato a vincere”.

Non ancora maggiorenne invece Manila Esposito: “Sono incredula, ho vinto la medaglia anche grazie agli errori delle altre. Non me l’aspettavo. La medaglia di bronzo (terzo posto) è un regalo di compleanno in netto anticipo”.

