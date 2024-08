Alle Olimpiadi spunta una balena durante la semifinale di surf a Tahiti: la foto spettacolare

Video dalla rete

(LaPresse) Curioso episodio durante la semifinale femminile di surf delle Olimpiadi di Parigi che si sta però disputando a Tahiti, a oltre 15mila chilometri dalla Capitale francese.

Una balena è spuntata dalle acque del Pacifico mentre le atlete stavano gareggiando. Una scena che ha lasciato sbigottite le stesse surfiste ma anche spettatori, cameraman e fotografi presenti sul posto.

Involontarie protagoniste dello scatto anche la brasiliana Tatiana Weston-Webb, che ha poi vinto la gara, e Brisa Hennessy della Costa Rica, immortalate mentre osservavano in lontananza le acrobatiche evoluzioni del cetaceo.