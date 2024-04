All’Eredità su Rai1 la frase di Marco Liorni sull’oro alla Patria fascista: «Gesto patriottico». È polemica

Video dalla rete

Dopo il caso Scurati nuova polemica sulla Rai per le parole del conduttore Marco Liorni sull’oro alla Patria del regime fascista, durante una puntata del quiz «L’eredità», su Rai1.

«I coniugi italiani consegnano alla patria le fedi nuziali, in cambio di anelli senza valore» era la domanda del quiz che aveva come risposta il 1935, anno in cui si tenne la Giornata della fede, iniziativa del regima fascista per finanziare la guerra in Etiopia.