In volo sulla devastazione

Le immagini girate da Daniele Stefanini

Le drammatiche immagini aeree della città di Valencia, colpita dall’alluvione che ha già fatto oltre 200 morti.

In queste ore, malgrado l’allerta resti elevata, migliaia di persone si sono riversate in strada per aiutare i cittadini più colpiti.

Le immagini girate da Daniele Stefanini

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA