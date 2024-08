Video dalla rete

Violenti temporali hanno colpito diverse aree del Tirolo, in Austria, causando frane e allagamenti diffusi nei distretti di Landeck e Innsbruck-Land. A St. Anton am Arlberg, nel distretto di Landeck, il centro del paese è stato sommerso dall’acqua per l’esondazione del torrente Steißbach, e la strada del Passo dell’Arlberg è stata chiusa a causa di una frana.

