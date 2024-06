Alpinisti polacchi bloccati a 4mila metri sul Monte Bianco: il video del vertiginoso salvataggio in elicottero

Video dalla rete

(LaPresse) Una squadra del Soccorso alpino italiano si è calata con una corda da un elicottero, all’alba di martedì, per salvare tre alpinisti polacchi che erano rimasti bloccati sulla vetta Dente del Gigante nelle Alpi occidentali, in Valle d’Aosta. I tre scalatori hanno chiesto aiuto nella notte dopo essere rimasti bloccati durante la discesa dalla montagna, ritrovati in buone condizioni non hanno richiesto cure mediche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA