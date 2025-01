Alto Adige: due freerider provocano una valanga vicino all’impianto di risalita

Video dalla rete

Le immagini sono state registrate da una webcam nel comprensorio sciistico di Solda, in Val Venosta, Alto Adige: due sciatori che volevano provare l’ebrezza di scendere nella neve fresca hanno innescato una valanga presso l’impianto di risalita “Des Alpes”.

Per fortuna, la valanga si è arrestata alla stazione a valle della seggiovia e non sono stati registrati feriti.​I due freerider sono infatti riusciti a mettersi in salvo all’ultimo secondo.