Alto Adige, incendio in Val Venosta: il bosco continua a bruciare

Il fronte del fuoco, alimentato dalla siccità e dalla difficoltà di accesso, non è ancora stato domato. Sono più di 400 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, in una zona impervia dove anche il rifornimento d’acqua rappresenta una sfida logistica.

Dall’alba di venerdì, cinque elicotteri antincendio sono tornati in volo per supportare dal cielo l’intervento a terra. Nel frattempo resta in vigore l’allerta della protezione civile: gli abitanti di Stelvio, Trafoi e Prato sono invitati a tenere chiuse le finestre e a disattivare impianti di ventilazione, a causa del fumo intenso che si propaga nella zona.

