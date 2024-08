Video dalla rete

Simon Brunner, acrobata e atleta austriaco con 550mila follower su Instagram, si è tuffatodal famoso campanile del lago di Resia, in Alto Adige, con un doppio e mezzo libero. La clip postata sui social è subito diventata virale. Suscitando però anche delle polemiche – perché non autorizzata, per l’alto grado di pericolosità e per il rischio di imitazioni.

