Amadeus e il siparietto con il concorrente: «Ci diamo del tu?», «No del Lei, come Mammucari e Fagnani»

Tv

L'episodio a a 'La Corrida'

Un siparietto divertente e quasi comico, condotto da Amadeus a ‘La Corrida’ sul Nove. Tutto va in scena durante la presentazione di un concorrente, il signor Paolo. «Niente signore – dice il dilettante – solo Paolo». Amadeus pronto ribatte: «Eh, io di solito do del Lei. Ci diamo del tu…». «No, no. Mi dia del Lei…» replica il concorrente. E il conduttore della trasmissione coglie al volo l’occasione di riprendere il tema della settimana: «E che facciamo? Come la Fagnani e Mammucari...» suscitando le risate e l’applauso del pubblico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA