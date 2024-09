Amadeus presenta il nuovo programma sul Nove: «Il format lo conoscere, il titolo sarà ‘Chissà chi è?’

Video dalla rete

Amadeus presenta il suo nuovo show preserale sul Nove. Lo fa con un video postato sul suo profilo Instagram in cui svela la data di inizio del nuovo game show, dopo l’abbandono alla Rai. «Il primo settembre è un giorno molto importante, è l’inizio della mia nuova avventura professionale a Discovery sul canale 9. Inizio domenica 22 settembre con un gioco divertente, che conoscete tutti quanti. Cambia solo il titolo e diventa “Chissà chi è”» le parole che Amadeus ha affidato ai social per presentare il nuovo programma (che appunto non si intitolerà più “I Soliti ignoti”).​Amadeus ricorda anche che da ottobre torna il programma di Fabio Fazio, “Che Tempo Che Fa”, e “Chissà chi è” si sposterà nella sua programmazione ‘classica’ dal lunedì al sabato.

