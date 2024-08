Ambientalisti imbrattano la villa di Messi a Ibiza: «Aiuta il pianeta, mangia i ricchi, abolisci la polizia»

Video dalla rete

«L’1% della popolazione più ricco è responsabile della stessa quantità di emissioni di anidride carbonica quanto i due terzi più poveri e questo è possibile solo per il sostegno, da parte dei poteri pubblici, di un sistema economico-sociale che attenta alla vita» dicono gli attivisti del gruppo spagnolo «Futuro Vegetal» che, nella notte tra lunedì e martedì, hanno imbrattato con pittura rossa e nera la facciata di una villa di Lionel Messi a Ibiza.