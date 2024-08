Ambrosini e Ibra in montagna: «Te l’avevo detto, era meglio se rimanevi a Milano»

Video dalla rete

Massimo Ambrosini e Zlatan Ibrahimovic insieme a alcuni amici hanno fatto una gita in Val d’Aosta e hanno percorso un sentiero di montagna di 16 km per raggiungere il lago di Liconi. Zlatan alla fine del perscorso è abbastanza provato e, a soli 50 metri dall’arrivo, si ferma per riposare. Ambrosini allora gli dice: «Te l’avevo detto: Era meglio se rimanevi a Milano».

