Ancelotti non riesce a trattenere le lacrime nel saluto ai tifosi del Real Madrid: «Nessuno potrà mai scordare questa storia indimenticabile»

Carlo Ancelotti non è riuscito a trattenere le lacrime nel suo ultimo saluto al Bernabeu: ricordando alle migliaia di tifosi sugli spalti giunti a dargli l’addio i successi conquistati con i Blancos, il tecnico italian o ha versato lacrime di affetto e gratitudine. «Nessuno scorderà mai quest’indimenticabile storia», ha detto con la voce rotta, passando in rassegna le gesta dei suoi giocatori nei momenti decisivi della stagione. Ancelotti non è alla sua ultima partita con il Real Madrid: lo aspetta il Mondiale per club, ma le gare si giocheranno negli Stati Uniti. Ragion per cui l’allenatore ha scelto di salutare i tifosi nell’ultimo appuntamento sportivo nello stadio casa dei blancos e dei loro tifosi.

