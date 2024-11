Ancora la Dana in Spagna: la città di Cadaqués sommersa dalla pioggia

Video dalla rete

Forti piogge hanno colpito la provincia di Girona in Spagna causando un’inondazione nella città di Cadaqués che ha travolto una trentina di veicoli. I vigili del fuoco hanno riferito che l’inondazione non ha causato feriti.I veicoli travolti dall’acqua sono stati ammassati sotto un ponte e non hanno raggiunto il mare. In queste ore, spiega la radio tv pubblica spagnola Rtve, è stata attivata una preallerta nella zona, con previsioni di precipitazioni che raggiungeranno i 100 litri per metro quadro in 24 ore.

