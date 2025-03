Andrea Sempio a Chi l’ha visto?: «Sono tranquillo, la famiglia Poggi mi crede»

Video dalla rete

Andrea Sempio, indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, è intervenuto nel corso della trasmissione «Chi l’ha visto?», su Rai 3.

«Io sono innocente. Con questa storia non c’entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene. La famiglia Poggi crede in me, non hanno mai avuto dubbi», ha raccontato Sempio, oggi 37enne, all’epoca amico del fratello minore di Chiara Poggi. «Con Marco mi sento ancora. Dal punto di vista legale mi sento tranquillo, mi sta pesando il punto di vista mediatico. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene», ha aggiunto Sempio.

