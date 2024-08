Andy Diaz e quelle notti sul marciapiede per avere il passaporto: «Bello rappresentare l’Italia»

Video dalla rete

«Io senza mia madre non riesco a vivere, non la vedevo da due anni».Andy Diaz Hernandez ha voglia di parlare. L’atleta medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel salto triplo racconta le vicissitudini per ottenere il passaporto italiano. «Ho passato tante notti insonni – racconta l’atleta nato all’Avana, Cuba – Ricordo ancora la prima volta, quando mi sono anticipato di ore per prendere un appuntamento con l’ufficio immigrazione. Tutto per avere un foglietto che dimostrasse che ero un rifugiato politico. È stato difficile». Quindi la partecipazione e il successo alla Diamond League: «Dopo la vittoria ho fatto di tutto per portare mia mamma con me in Italia. Non la vedevo da due anni, sono molto legato a lei». Il bronzo alle Olimpiadi di Parigi come coronamento di un sogno: «Ma è solo l’inizio – chiosa – Ormai ho avuto la mia seconda opportunità e ora voglio gareggiare per rappresentare ancora l’Italia. Porterò sempre con me la soddisfazione di aver vinto una medaglia». La madre poco lontano lo saluta: «Ciao, mio amor».

