Angelina Mango scatenata balla e canta alla «Notte della Taranta»

Angelina Mango ha cantato e ballato a piedi nudi, scatenata e irresistibile alla «Notte della Taranta» ieri sera sul palco di Melpignano, in Puglia. La cantautrice, poco prima dell’inizio dell’evento ha dichiarato: «È stupendo poter essere qui alla Notte della Taranta, c’è una energia importante dove si incontrano presente, passato e futuro. Amo la Puglia, amo il Sud Italia, il calore e l’amore che condivideremo dal palco di Melpignano insieme a tutto il pubblico presente. So già che sarà un rito collettivo. Insieme canteremo ‘La noia’ e ‘Su Picculina’. Già alle prove il corpo di ballo e l’orchestra mi hanno accolta con la loro energia e non poteva esserci modo migliore di entrare nel mood».

