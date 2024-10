Angelina Mango, stop al tour. I fan preoccupati per la sua magrezza

Video dalla rete

(LaPresse) Angelina Mango sospende il tour per un problema alla voce. Dopo i forfait a Napoli e Molfetta è saltato anche lo show di Nonantola (Modena) di sabato 19. L’annuncio della stessa cantante nei giorni scorsi: «Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere. Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team». Live Nation, che organizza il tour di Mango, parla di “una rinofaringite acuta che ha colpito l’artista”. Ma i fan sono preoccupati. Dopo un video pubblicato su TiK Tok dalla vincitrice di Sanremo in molti notano la magrezza di Angelina.

