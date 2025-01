Anna Falchi si sente male in diretta e scivola a terra

Video dalla rete

Anna Falchi ha vissuto un momento di grande preoccupazione durante la diretta del programma «I Fatti Vostri» su Rai 2, andato in onda il 21 gennaio 2025. Durante la trasmissione, la conduttrice ha accusato un malore e si è accasciata a terra, lasciando i colleghi e il pubblico visibilmente sorpresi e allarmati.I suoi compagni di programma, tra cui Tiberio Timperi, hanno immediatamente cercato di rassicurare gli spettatori, con Timperi che inizialmente ha scherzato sulla situazione. Quando la Falchi si è accasciata a terra, lui ha chiesto: «Ma è uno scherzo?», poi ha cercato di sdrammatizzare, dicendo: «Avremo materiale per Blob, per Striscia La Notizia e altri, comunque sta bene, tranquilla». Fortunatamente, Anna Falchi ha poi confermato che si trattava solo di un episodio passeggero e ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute

