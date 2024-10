Antonella Clerici si arrabbia, la pubblicità è troppo lunga: «Quelli che stanno zitti e buoni, sono quelli che poi…»

Video dalla rete

Antonella Clerici questa volta si arrabbia, e, anche se sempre con il sorriso sul volto, non le manda a dire. La pietra dello scandalo è il cosiddetto «golden minute», il minuto di break pubblicitario all’interno della trasmissione, che dura ben più di un minuto (circa 85 secondi) perchè la pubblicità non parte. Un problema tecnico fa andare Rai1 a nero prima dell’inizio degli spot. È successo dentro alla diretta di lunedì di «È sempre mezzogiorno». Seppur con il sorriso sulle labbra, Clerici ha lanciato frecciate: «Va bene, ce lo toglierete da qualche altra parte, vero? Ecco. Quelli che stanno sempre zitti, buoni e cari sono quelli che poi sempre, no? Invece, quelli che rompono sono quelli che poi hanno. Adesso rompo anche io. (…) Eh no, perché ogni tanto… è sempre festa».

