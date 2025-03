Video dalla rete

Antonio Albanese esordisce nel romanzo con una storia familiare e universale. «La strada giovane» racconta di Nino, militare siciliano, 22 anni, che nel 1944 percorre a piedi 1.700 chilometri in fuga da un campo di prigionia nazista. Il libro esce il 1° aprile per Feltrinelli. L’intervista è su «la Lettura» #696, in edicola e nell’App.

