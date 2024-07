Anziana immobilizzata e buttata a terra nell’androne a Milano: i ladri scappano con la collana

Video dalla rete

Milano via Caracciolo, anziana rapinata all’ingresso del palazzo: immobilizzata e buttata a terra. Ladri in fuga con la collana. L’aggressione domenica pomeriggio in zona Cenisio. La donna è stata bloccata alle spalle da uno dei due uomini mentre l’altro le ha strappato il monile. La scena ripresa dalle telecamere dello stabile. In braccio aveva il suo cane

