Anziano bloccato dentro l’auto sommersa: il salvataggio dei vigili del fuoco

Video dalla rete

La Calabria è stata colpita dall’alluvione a causa delle forti piogge. Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco, come in questo caso: un anziano guidatore è rimasto intrappolato all’interno del suo furgoncino sulla strada che costeggia l’aereoporto di Lamezia Terme, in località Trigna, ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco che l’hanno portato in salvo a braccia, mentre era bloccato dalla furia delle acque.

