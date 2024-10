Apre il pacco del prodotto acquistato online e trova uno scorpione vivo: il video

Video dalla rete

Una studentessa dell’università di Bristol ha trovato uno scorpione vivo in un pacco ricevuto a casa dopo un ordine effettuato online. Alla Bbc la ragazza ha raccontato di essersene accorta solo in un secondo momento: «Sulle prime pensavo fosse un giocattolo – ha detto -, poi ha cominciato a muoversi». Al grido di spavento è accorsa un coinquilino che, con un paio di lunghe pinzette, è riuscito a intrappolare l’animale in un contenitore di plastica. Lo scorpione è stato trovato in un pacco di abiti acquistati sul sito di e-commerce Shein. L’azienda ha riferito di star indagando sull’incidente.

