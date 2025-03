Arbitra 16enne insultata durante un partita: «Non capisce un c…È donna»

Video dalla rete

Insulti sessisti ad un’arbitra di sedici anni sul campo di calcio Achillea Talenti, a Roma. Era domenica 23 febbraio quando l’Achillea e la Grifone Gialloverde si affrontavano in campo, e un papà di un giocatore della Grifone ha avviato una telecronaca in diretta su Youtube senza risparmiare i suoi commenti alla partita e soprattutto all’arbitraggio della ragazza: commenti che sono andati in onda in diretta e che sono ancora adesso online.

