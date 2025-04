Arbitro aggredito a calci e pugni in campo durante playoff di calcio under 17

Video dalla rete

Nel video i momenti dell’aggressione subita da Diego Alfonzetti, arbitro 19enne della sezione di Acireale, durante i play-off Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara. L’aggressione è avvenuta durante i tempi supplementari della partita. L’arbitro, accerchiato da giocatori e da altre persone entrate in campo, è stato costretto a difendersi il volto dai calci e dai pugni. Alfonzetti è stato inseguito, sgambettato e colpito alla nuca con una bandierina da parte di uno degli assistenti di parte, riportando ferite. Alla fine un uomo, forse il genitore di uno dei giocatori, lo ha sottratto all’aggressione portandolo a bordo campo. La lite si è poi estesa a coinvolgere altri giovani calciatori mentre il pubblico gridava. Per calmare gli animi sono dovuti intervenire i carabinieri allo stadio Averna di Riposto, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.L’intenzione è quella di procedere con le denunce del caso e richiedere l’applicazione di Daspo e l’esclusione dal campionato della squadra ritenuta responsabile dell’accaduto.Sulla vicenda è intervenuta con fermezza anche l’Associazione Italiana Arbitri (AIA), sezione di Acireale, esprimendo la propria solidarietà “all’amico e arbitro associato per la brutale aggressione subita in occasione della partita tra Russo Calcio Riposto e Pedara”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA