Argentina, follia allo stadio: gli ultras lanciano transenne contro i tifosi ospiti

È stata quella tra Rosario Central e Penarol, valevole per la Copa Libertadores. I tifosi del Rosario, posizionato in alto rispetto a quelli avversari, hanno lanciato di tutto, fino a colpirli con delle transenne. Anche i calciatori del Penarol in campo sono stati bersagliati. Maximiliano Olivera ha rimediato una pietra in volto, finendo all’ospedale. Alla fine il Rosario ha vinto la partita per uno a zero.

