Argentina, il gol è fenomenale: la rovesciata da film

Un gol da applausi. È quello realizzato da Walter Bou, calciatore del Lanus, squadra del campionato argentino. Durante la partita contro il Tigre, l’attaccante ha sfoderato un numero da campione. Bou ha stoppato di petto un cross di un compagno, e spalle alla porta si è girato in rovesciata. Il tiro ha sorpreso il portiere che non è riuscito a intervenire. Grazie a questo gol il Lanus ha vinto per tre a due.

