Argentina, tifosi celebrano i 38 anni dalla doppietta di Maradona contro l’Inghilterra

(LaPresse) Centinaia di tifosi argentini sono scesi in piazza a Buenos Aires per quella che è definita in Argentina la Pasqua di Maradona. Il 22 giugno del 1986 il pibe de oro realizzò una storica doppietta contro l’Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali messicani. In occasione della prima rete superò il portiere inglese Shilton con un tocco di mano non visto dall’arbitro. Quel gol è ricordato come «la mano di Dios», definizione data dallo stesso Maradona. Per il raddoppio dribblò praticamente tutta la nazionale dei Tre Leoni per quello che la Fifa ha votato nel 2002 il «gol del secolo». Il match era sentitissimo in Argentina perché arrivato solo 4 anni dopo la guerra contro la Gran Bretagna per le Falkland.

