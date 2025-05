Arianna e Giorgio, il nuoto artistico contro tutti i pregiudizi

La storia

Arianna Sacripante ha 33 anni, sta facendo un tirocinio in una scuola materna,e ha la sindrome di down. Giorgio Minisini, 29 anni, è campione mondiale di nuoto artistico

La cosa più importante? «Essere libera». Poi si ferma e aggiunge: «Goditi il tuo spazio, il tuo tempo». Arianna Sacripante, la frangetta sugli occhi, i capelli sciolti, è seduta su un blocco di partenza della piscina del Csi su Lungotevere Flaminio, a Roma. È domenica mattina, anche oggi ci si allena: «Ai Mondiali a Parigi all’inizio ero un po’ tesa. Ho visto fare un singolo e ho sentito un groppo di emozioni. Ti viene la voglia di gridare. Quando faccio il doppio invece mi sento più sollevata, più a mio agio. E poi Giorgio mi fa sorridere». Arianna è Arianna Sacripante. Giorgio, Giorgio Minisini. Nuotano insieme grazie al Progetto Filippide.

Arianna Sacripante ha 33 anni, sta facendo un tirocinio in una scuola materna, e vive fuori Roma. Arianna ha la sindrome di down. Balla, danza, nuota, difficile definire il confine fra gesto sportivo e passo d’eleganza vedendoli insieme a fior d’acqua, lei, oro ai Trisome Games di Firenze, e lui, Giorgio Minisini, 29 anni, campione mondiale di nuoto artistico, dieci medaglie del mondo e 15 europee, il primo uomo a portare il duo misto all’oro in Italia, autore di una biografia, “Il Maschio”, dove racconta una sofferenza che ancora freme nelle sue parole: «Arianna mi ha insegnato ad essere gentile con me stesso. Lei conosce i suoi limiti, le difficoltà. E le gestisce, le usa, ci lavora su. Questo è fondamentale. Mentre nel mondo del nuoto artistico la spinta era opposta. La spinta era: ogni tuo limite è una colpa».

Giorgio era arrivato ad odiare il cloro. «Mi sveglio ogni mattina pensando: “che bello che non devo andare in piscina”. L’unica che riesce a farmi entrare in acqua è lei, sono loro, i ragazzi di Filippide». Progetto Filippide è una realtà sportiva ed inclusiva che coinvolge atleti con autismo e malattie rare, anche in forma grave, in percorsi agonistici di corsa, nuoto, atletica leggera e nuoto artistico. Collabora con la Federazione Italiana Nuoto, e organizza competizioni come la “Run for Autism”, o la nuova coppa del mondo di nuoto inclusivo, che ha ospitato a Roma il 5 aprile delegazioni da Taiwan, Francia, Brasile, Spagna.

Per gli allenamenti del sabato a bordo piscina, al Foro Italico, ci sono almeno venti atleti, tutte e tutti con sindrome di down. Sabrina Bernabei, ex campionessa nazionale e oggi educatrice sportiva e allenatrice di riferimento del progetto, urla i gesti della coreografia: «One, two, three…». «Mi capita molto più spesso di portare come esempio gli atleti del progetto Filippide», racconta: «perché hanno più voglia di riprovare. La grinta degli atleti con più difficoltà è un esempio per tutti. Noi diamo tantissime cose per scontate quando in realtà scontate non sono». Bernabei allena il gruppo, le singole, e il duo, Minisini – Sacripante.

Arianna arriva accompagnata dal papà, Valerio. Abitano a Monterotondo, fuori Roma, dove lei frequenta la cooperativa sociale Il Pungiglione, un punto di riferimento nel Lazio per l’inserimento lavorativo di soggettività fragili o persone con disabilità. La sua serie “work in progress” è stata sostenuta a più riprese da fondi europei per la Coesione. In totale, negli ultimi anni, il Pungiglione ha gestito progetti per oltre due milioni di euro, fra tirocini, orientamento, formazione professionale e servizi di sostegno sociale e psicologico. L’obiettivo di Arianna è avere una vita il più possibile indipendente. E continuare a nuotare. «La strategia giusta in gara è non pensare a quello che dicono gli altri», riflette a fine allenamento. «Per me quello che conta non sono gli applausi. L’importante è sentirti a tuo agio, sentirti quello che hai dentro».