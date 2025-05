Video dalla rete

Un lungo corteo animato da oltre mille persone quello che ha sfilato per le strade di Ascoli Piceno in solidarietà a Lorenza Roiati, la fornaia identificata dalle forze dell’ordine il 25 aprile per aver esposto uno striscione antifascista. Le voci dalla piazza: «L’Italia è una repubblica antifascista».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA