Assassinio di John F. Kennedy, spunta un video inedito

Video dalla rete

È stata rivelata l’esistenza di un filmato amatoriale inedito dell’assassinio di John F. Kennedy, rimasto chiuso in una vecchia cassa del latte per oltre 60 anni. Il filmato di 8 mm, della durata di un minuto, mostra i disperati tentativi di salvare il Presidente e sua moglie nei secondi successivi alla sua uccisione a Dallas nel novembre 1963. La giacca rosa della First Lady Jackie Kennedy è chiaramente visibile nel nuovo filmato, che mostra l’agente dei servizi segreti Clint Hill che usa il suo corpo come scudo umano nel retro dell’auto su cui viaggiavano mentre questa accelera verso il Parkland Hospital a 80 miglia orarie.

