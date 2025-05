Atalanta-Roma, l’invasione di campo del tifoso dopo il gol di Sulemana e la rabbia di Mile Svilar

Video dalla rete

Invasione di campo dopo il gol di Sulemana in Atalanta-Roma. Un tifoso nerazzurro ha scavalcato le recinzioni, è corso sul prato del Gewiss Stadium e ha calciato un tiro nella porta dei giallorossi in segno di esultanza. Il portiere Mile Svilar ha reagito ed è dovuto intervenire l’arbitro per fare accompagnare fuori l’esuberante supporter.

