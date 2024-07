Atletica, Alex Schwazer: «Volevo esserci a tutti costi, gareggiato per i miei figli»

Video dalla rete

(LaPresse) «Volevo esserci a tutti i costi. Purtroppo sono fermo da tre settimane, perchè ho un pò di sciatalgia, ma volevo che i miei bimbi vedessero una volta quello che ho fatto per tanti anni. La marcia ha delle regole da seguire, quando non riesci più ad appoggiare è dura». Così il marciatore Alex Schwazer, dopo il ritiro ad Arco di Trento nella 20km in pista, al ritorno dopo la lunga squalifica per doping. «Nonostante il dolore lancinante è stato incredibile vedere così tante persone. Sono contento di aver fatto questa gara davanti a tutte queste persone, sono arrivati da Roma, Pescara, Firenze, anche dall’estero. Passare sotto la tribuna era veramente da brividi, mi dispiace non aver portato a termine la gara», ha aggiunto.

