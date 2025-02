Atp Montpellier, lo show di Bublik: fa giocare un punto al raccattapalle

Video dalla rete

Episodio curioso durante il match dei quarti di finale del torneo Atp di Montpellier, in Francia tra il tennista kazako Alexander Bublik e lo statunitense Aleksandar Kovacevic. A partita ormai compromessa (era in svantaggio per 6-3, 5-1), Bublik ha deciso di far vivere un momento di gloria a un giovane raccattapalle, consegnandogli la propria racchetta e invitandolo a giocare un punto al suo posto. Il giovane ha servito, e Kovacevic, sorridendo, ha risposto mandando la palla in rete, suscitando l’applauso del pubblico presente. Bublik, noto per il suo stile di gioco imprevedibile e spettacolare, durante lo stesso incontro aveva eseguito diversi servizi dal basso, inclusi tre consecutivi per mantenere il servizio quando era sotto 4-1 nel primo set. Non è la prima volta che Bublik coinvolge un raccattapalle durante una partita. In precedenza, al torneo di Monte Carlo, aveva offerto la sua racchetta a una raccattapalle durante un match contro Borna Coric, chiedendole di servire al suo posto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA