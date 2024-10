Attacchi israeliani su due quartieri nel centro di Beirut: le prime immagini

Video dalla rete

Un attacco missilistico ha preso di mira la zona densamente popolata di Ras el-Nabaa, vicino ad Ashrafieh a Beirut e vicino ai quartieri sciiti come Fathallah e Nwaireh a Dahiyeh. Questo incidente, avvenuto nei pressi dei centri sociali e politici di Beirut, solleva notevoli preoccupazioni per la sicurezza nella capitale.​Sarebbe Wafiq Safa, capo dell’apparato di sicurezza di Hezbollah nonché cognato di Hassan Nasrallah, l’obiettivo del raid israeliano condotto su Beirut. Lo ha riferito Sky News Arabia, citando una fonte israeliana, secondo cui Safa è responsabile di Hezbollah per le relazioni con il governo di Beirut.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA