Atterraggio da paura: l’aereo in avaria sfiora i tetti delle case

Video dalla rete

Un piccolo aereo da turismo, un Cessna 210, ha perso potenza e è sceso di quota fino a sfiorare i tetti della case nei sobborghi alla periferia di Sydney, in Australia. Le immagini eccezionali sono state catturate da un elicottero della stazione tv Channel 9 che si trovava nella zona. Il pilota è riuscito comunque a raggiungere l’aeroporto di Bankstown e a fare un atterraggio d’emergenza. Nonostante l’areo abbia strisciato lungo tutta la pista, il pilota e un passeggero sono rimasti illesi. Un’indagine è stata aperta per chiarire le cause dell’incidente.

