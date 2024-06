Attivisti contro la proroga delle concessioni balneari: stendono il telo tra gli ombrelloni di un lido

Video dalla rete

Lo scorso sabato 15 giugno a Tirrenia, in provincia di Pisa, gli attivisti del movimento «Mare libero» hanno steso i loro teli e hanno piantato ombrelloni tra le file di un lido in segno di protesta contro la proroga delle concessioni balneari. «Sì che si può stare qui», risponde un’attivista a un bagnino che li invita ad andar via. Il movimento Mare libero, in particolare, impugna la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che le concessioni balneari scadute a fine 2023 non sono più valide chiedendo ai Comuni di avviare nuove gare.

